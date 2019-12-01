مسؤول أممي يدعو لتحقيق مستقل في العدوان على غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا مسؤول أممي إلى تحقيق مستقل ونزيه في ضحايا العدوان «الإسرائيلي» على غزة. وفي حوار مع منصة «أخبار الأمم المتحدة» الإعلامية، قال جيمي مكغولدري، المنسق الأممي الإنساني بفلسطين نائب المنسق الخاص لعملية التسوية بالشرق الأوسط: «قتل 34 شخصاً بغزة منهم أطفال ونساء خلال العدوان «الإسرائيلي» الأخير على القطاع بين يومي 12 و14 نوفمبر/‏تشرين الثاني الجاري. من الواضح أن هناك مأساة كبيرة هناك. لقد قتلت عائلة بأكملها في واحدة من الهجمات». وتابع: «أعتقد أنه يجب إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الأحداث».

وبشأن الإعلان الأمريكي الأخير بشأن قانونية المستوطنات، قال المنسق الأممي: إن ذلك «يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق سلام دائم، وهذا أمر مؤسف». وعدّ أن قرار تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ل 3 سنوات «مهم جداً»، «نتيجة تصويت الدول الأعضاء تظهر الدعم القوي» لهذه الوكالة الأممية.

وعن غزة، قال المنسق الأممي: إن «الطريقة التي يعيش بها الناس في غزة والظروف التي يتعين عليهم تحملها»، تؤكد أن «الوضع مأساوي جداً». وأضاف: «كنت هناك الأسبوع الماضي؛ هناك شعور بالإحباط، هناك حنق، وهناك غضب بسبب الحصار الخانق». (معا)