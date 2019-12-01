الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة محط أنظار العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: قسم المحليات



أشاد عدد من المسؤولين في الدولة باليوم الوطني ال 48 ، أكدوا أن الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة صارت محط أنظار العالم، بعدد المنجزات الفريدة التي تحققت حتى عانقت الفضاء مؤخراً بإرسال أول رائد فضاء عربي لمحطة الفضاء الدولية.

وأكدت الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان أن الذكرى تهل علينا ونحن نرفُل في العزة والفخار بما تحقق من منجزات رائدة منذ انطلاق مسيرة الاتحاد، هذه المنجزات التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وهو نهج تواصل عليه السير قيادتنا الرشيدة.

وقال سعيد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن هذا اليوم مناسبة تستنهض الهمم، وتكرس الطموح، وترسخ الرغبة في التطور والنمو، كما أن الاحتفال بها يجسد معاني الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى هذه الأرض الطيبة وهذا الوطن المعطاء.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أن الاحتفال باليوم الوطني ال 48 هو احتفال بأمجاد دولة الإمارات التي تعانق الفضاء، ففي هذا العام الذي بدأ بالتسامح سجلت الإمارات منجزات عظيمة في مشروع مسبار الأمل، والمريخ، وانطلقت ولأول مرة إلى عصر الفضاء، من خلال أول رائد فضاء عربي هزاع المنصوري إلى المحطة الفضائية الدولية حاملاً معه راية الوطن مُجسّدة في عَلمِها الشامخ.

وأكد علي بن سعيد الدهماني، مسؤول منطقة المنيعي والحويلات، حوالي ١٠٠ كم جنوب مدينة رأس الخيمة، أن الإمارات وطن له علينا جميعاً حق عظيم، في ظل ما يقدمه لنا من أمن وأمان واستقرار ومحبة وخدمات، يصعب حصرها، ورفاهية ومكانة خاصة بين شعوب العالم، وهي كلها مكتسبات تحققت ورأت النور بفضل سياسة الدولة ونهجها الرشيد.

وقال عبدالعزيز آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة وغالية على قلب كل إماراتي ومقيم في وطننا الحبيب الذي نفديه بأرواحنا، وهو تذكير لنا بالمنجزات الفريدة من نوعها في المنطقة والعالم التي حققتها الدولة منذ تأسيسها على يد الأب المؤسس وإخوانه حكام الإمارات، وهو أيضاً فرصة من أجل مضاعفة الجهود في جميع ميادين العمل، لرد جميل الوطن الذي أحاطنا بالرعاية والاهتمام.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية: من ينظر لمشهد اليوم الوطني في الإمارات يلمس له دلالات لا توجد في دولة أخرى، فمشهد الاحتفال وحرص الجميع مواطنين ومقيمين على التعبير عن حبّهم للإمارات يجعل هذا اليوم موعداً مع يوم وطني لأكثر من 200 جنسية اختاروا دولتنا وطناً ثانياً لهم وأرضاً لتحقيق أحلامهم، وليس مصادفة أن تكون الاجتماعات السنوية الحكومية للتخطيط لمستقبل الإمارات قبل احتفالنا باليوم الوطني ال 48.

وقال يونس آل ناصر مساعد مدير عام دبي الذكية: اليوم الوطني هو وقفة اعتزاز بكل ما تحقق على أرض الإمارات وديسمبر محطة احتفال بعظمة وطن أصبح العالم ساحة للاحتفال بإنجازاته، فاليوم اسم الإمارات أصبح مقترناً بكل ما يتصل بالتطور والسبق على مختلف الصعُد ونفخر أن ما يتحقق في دولتنا جعل نظرة العالم تختلف ليس للإمارات فحسب، ولكن لمنطقتنا ككل على مر السنوات.

وقال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: غيرنا قد يحتاج إلى وصف طويل إن سأله أحدهم عن مكان دولته ولكننا كإماراتيين لدينا نعمة وطن معروف بإنجازاته فبمجرّد أن نقول إننا من الإمارات يبدأ الشخص الآخر باستذكار معالم حضارية أو عمرانية أو إنجازات سمعها عن دولتنا، وهذه ثمار 48 عاماً من رؤى قيادة حكيمة.