شكرا لقرائتكم خبر عن تضحيات شهداء الإمارات أوسمة على صدور أبناء الوطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:قسم المحليات

أشاد عدد من المسؤولين بتضحيات شهداء الإمارات، وأكدوا في «يوم الشهيد» أن تضحياتهم ستبقى أوسمة على صدور أبناء الإمارات، وستتناقل الأجيال بطولاتهم في ساحات العز والكرامة، وما قدموه لإعلاء راية الدولة ونصرة المظلومين والحق في العالم.

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن «يوم الشهيد» يعتبر وقفة صادقة للتعبير عن مشاعر الإجلال والإكبار لتلك الدماء الزكية التي قدمها شهداء دولة الإمارات في سبيل مجدها ورفعتها والحفاظ على كرامتها وإحقاق الحق وترسيخ الاستقرار في دولتنا الحبيبة وفي المنطقة. وقال: نحن نقف بكل تواضع وعرفان أمام هذه الأرواح الطاهرة التي قدمت نموذجاً خالصاً في العطاء والتضحية في سبيل كرامة وطننا وعزة شعبنا... ويوم الشهيد هو رسالة محبة واعتزاز لأسر الشهداء وللعالم أجمع بأن دولة الإمارات هي أمة تقدر أبطالها البواسل وتعتز بصنيعهم العظيم وتعلي من تضحياتهم الخالدة التي سطرت أروع الأمثلة في الذود عن رايتنا والدفاع عن الحق ونصرة المظلوم.

علي المعلا: نستذكر فيها معاني التضحية

قال الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين إن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها معاني التضحية والوفاء لرجال ضحوا بالغالي والنفيس فداء للوطن.

ونوه بأن هذه التضحيات ليست غريبة على أبناء الإمارات الذين تربوا في مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ونهلوا منها أعظم الدروس في التضحية والعطاء والولاء للوطن.

سيف الشامسي: وقفة إجلال للشهداء

حيا اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أرواح شهداء الوطن الأبرار في يومهم.

وقال: «باسم شرطة الشارقة يشرفنا في هذا اليوم المجيد من أيام شعبنا أن نقف إلى جانب أبناء وبنات شعبنا وقفة تقدير واحترام وإجلال لشهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية فداءً للوطن، ودفاعاً عن ترابه، وصوناً لعرضه وشرفه وكرامته.. خاضوا إلى جانب أبناء أمتهم أشرف المعارك دفاعاً عن الحق والشرعية، ودحراً للظلم والعدوان، فكانوا بذلك عنواناً لأعظم التضحيات التي سجلها التاريخ بمداد من نور في أنصع صفحاته، والتي عبرت عن وفائهم لشعبهم ووطنهم، وتمسكهم براية عزته وكرامته عالية مرفوعة، وولائهم لقيادتهم والتزامهم بشرف الواجب في ساحات المعارك وجبهات التصدي للعدوان، فكانوا من أشجع الرجال الذين تعتز بهم أوطانهم، وتفخر بهم أمتهم».

فارس المزروعي: خالد في ذاكرة الأبناء

أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن يوم الشهيد من كلّ عام سيظل يوماً خالداً في ذاكرة أبناء دولة الإمارات للاحتفاء بمن وهبوا أرواحهم فداء للوطن والأمة العربية وإحقاقاً للحق والوقوف مع الشعوب الشقيقة والصديقة.

وأضاف أن هذه المناسبة الغالية على وطن العزة والمجد تعكس تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار وتكريمهم في أعلى المستويات الرسمية والاحتفاء بذكراهم سنوياً كي يكون هذا اليوم يوماً للمجد والبطولة والوفاء والوطنية والولاء والانتماء للأرض والقيادة.

وذكر أن هذا اليوم المجيد يعد مناسبة وطنية لإحياء ذكرى أبطال الإمارات البواسل، الذين استشهدوا في ميادين الواجب للذود عن الوطن.

صلاح بن بطي: الإمارات تفخر برجالها

أكد المهندس صلاح بن بطي المهيري نائب رئيس مجلس التخطيط العمراني مستشار دائرة التخطيط والمساحة أن شهداء الوطن سطروا بدمائهم الطاهرة ملاحم العز والفخر، وحفروا أسماءهم بحروف من نور في تاريخ الأمة دفاعاً عن مقدرات الوطن ومكتسباته التاريخية.

وقال: «نقف جميعاً في هذا اليوم وكلنا عز وشموخ نستذكر مآثر شهداء الواجب وأبطال الوطن الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل نصرة الحق وإعلاء قيم العدل».

وأضاف: «سنبقى في مثل هذا اليوم من كل عام نستذكر شجاعة أبناء الوطن واستبسالهم من أجل حريته ودفاعهم المشرف عن قضاياه العادلة وسوف نحرص ما حيينا على مواصلة غرس تلك القيم النبيلة في نفوس أبنائنا».

خالد بن بطي : سطروا أعظم الملاحم

أكد خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة أن شهداء الوطن الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعته قدموا أغلى ما يمكن لإنسان أن يقدمه من تضحيات وسطروا باستشهادهم أعظم الملاحم في تاريخ أمتنا.

وأضاف ان الاحتفاء بيوم الشهيد فرصة سنوية عظيمة لتعزيز معاني التضحية والفداء من أجل الوطن وبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل الدفاع عنه وصون أراضيه والحفاظ على إنجازاته ونهضته المشهودة وفي هذا اليوم الوطني المبارك نقف بإجلال أمام تضحيات شهدائنا الأبرار.

سيف القبيسي: شهداؤنا جادوا بأرواحهم

أكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن شهداءنا جادوا بكل كرم ورجولة بأرواحهم ودمائهم من أجل وطن العزة والكرامة، ولتبقى راية الإمارات خفاقة وعزيزة، ويبقى الوطن مصاناً ومحمياً برجاله وبسالة أبنائه. وأضاف أن الإمارات وطن الرجولة والمواقف الشجاعة، بفضل حكمة قيادته وإيمان شعبه بالواجب، وشهداؤنا خير من لبى نداء الواجب، فسطروا ملاحم الفداء والبطولة، وخلدوا أسماءهم في وجداننا كمنارات تضيء للأجيال طريق المستقبل والمنعة.

جمارك دبي تحيي «يوم الشهيد»

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احتفلت جمارك دبي بمناسبة «يوم الشهيد»، تخليداً ووفاء وعرفاناً بتضحيات وعطاء شهداء الوطن من أفراد القوات المسلحة.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير عام الجمارك إن إحياء ذكرى «يوم الشهيد» يأتي تجسيداً لمعاني التلاحم بين شعب الإمارات وقيادته حيث تملؤنا مشاعر الفخر والاعتزاز بشهداء الوطن، والاحتفاء بخيرة رجال الإمارات الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية. رحم الله أبطال الوطن الذين صنعوا المجد والتاريخ بدمائهم الطاهرة، وضحوا بحياتهم من أجل أمن وسلام المنطقة، وفي هذه الذكرى نعزي كل آباء وأمهات الشهداء في الإمارات، ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته.

راشد المحيان: التاريخ يخلد تضحياتهم

أكد راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى على أهمية يوم الشهيد، ذكرى عزيزة على قلوبنا نقف فيها إجلالاً وإكباراً لهؤلاء الأبطال الذين يخلد التاريخ تضحياتهم على مر العصور والسنين.

وأضاف: نقف احتراماً لأسر الشهداء، لآبائهم وأمهاتهم الذين ربوهم على حب الله وحب رسوله وحب طاعة ولي الأمر والدفاع عن الوطن والأرض والعرض، هؤلاء الذين قدموا أبناءهم شهداء واختارهم الله لهذه المنزلة الرفيعة، لهم الاحترام والتقدير ولهم الشكر والامتنان.

«العين للتوزيع» تحيي الذكرى

قامت شركة العين للتوزيع في يوم الشهيد بتنكيس الأعلام في المبنى الرئيسي للشركة، ومبنى المحطة ومراكز خدمة العملاء التابعة للشركة، والوقوف دقيقة صمت ودعاء للشهداء الذين بذلوا أرواحهم فداء للإمارات وتم رفع العلم مع النشيد الوطني. وقال عبد الله الشرياني مدير عام الشركة بالإنابة: نشأ أبناء الإمارات على مفهوم التضحية والشجاعة وتوارثوه عن المعلم الأول والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ويوم الشهيد سيظل مناسبة خالدة في قلوبنا جميعاً نستذكر فيها تضحياتهم التي لا تغيب عنا أبداً ونعلم النشء من خلالها معاني الولاء والانتماء.

عبدالله الجنيبي: تضحياتهم أوسمة عز

قال عبدالله الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، إن يوم الشهيد ذكرى وفاء وعرفان لدماء شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا دماءهم الطاهرة فداء للوطن.

وأضاف: «شهداء الوطن باقون في ذاكرة كل إماراتي، وعلى مر الأجيال، فذكرى استشهادهم تؤكد القيم السامية التي غرست في نفوس أبناء الشعب الإماراتي، وهي مناسبة نجدد فيها العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، بمواصلة الدفاع عن الوطن ورفع رايته عالياً».

محمد البيلي: يوم الشهيد مناسبة جليلة

أكد الدكتور محمد عبدالله البيلي مدير جامعة الإمارات أن يوم الشهيد سيبقى يخلد ذكرى أبطال ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية الوطن ومكتسباته، لكي يبقى وطننا عزيزاً شامخاً، فهم الأكرم والأنبل منا جميعاً، وستشهد ساحات العز والكرامة التي ارتوى ترابها بدم الشهداء على شجاعتهم وبسالتهم دفاعاً عن الحق ودعماً للاستقرار والشرعية.

وأضاف الدكتور محمد البيلي أن يوم الشهيد مناسبة جليلة للفخر والاعتزاز بما قدمه أبناء الإمارات البواسل من بطولات وتضحيات لنصرة الحق والقيم والمبادئ النبيلة، ويعد فرصة لإحياء ذكرى جنودنا لتقديم القدوة والنموذج للأجيال القادمة وتعريفهم بمفهوم التضحية في سبيل الوطن.

خليفة المنصوري: تضحياتهم مصدر إلهام

قال خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إنه في هذا اليوم نتذكر المنزلة العظيمة لجنودنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أمتنا وصوناً وحماية لأرضنا.

وأضاف في كلمة له في يوم الشهيد: «لقد أصبحت تضحيات شهدائنا مصدر إلهام لنا جميعا».

وأكد أن الاحتفاء بذكرى تضحيات شهدائنا البواسل يجسد رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لجنودنا البواسل ورعايتهم.

لؤي بالهول: يخلّد بطولات

أكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن الأوطان لا تبنى إلا بتضحيات أبنائها، وأن أسمى معاني العطاء هو تلبية نداء الوطن بالأرواح إعلاءً لقيمه الراسخة، ودفاعاً عن مبادئه وثوابته الأصيلة.

وأعرب عن إجلاله وإكباره بتضحيات الشهداء وأسرهم الذين يشاركهم كل مواطن شعور الاعتزاز بتضحيات أبنائهم، مؤكداً أن يوم الشهيد يجسد تقدير وامتنان القيادة الرشيدة لعطاء أبناء الوطن في الحفاظ على استقراره، وأمنه، ورفعته.

جمال الجسمي: رمز للولاء

قال جمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن شهداء الوطن سيظلون رمزاً للولاء والانتماء، وعنواناً للوفاء والتضحية، والدفاع عن قيم الأصالة، وتلبية نداء الأشقاء وإغاثتهم في أوقات المحن والأبرار. وستبقى ذكراهم على مر الأجيال، وستظل منبعاً يلهمنا ويعلمنا أن الوطن غالٍ، وأن وفاءنا لقيادتنا الرشيدة سيبقى دوماً موضع فخرنا واعتزازنا. ويوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة، يعبر بها أبناء الوطن، عن عرفانهم بالدور المتميز الذي تقوم به القوات المسلحة.

وتكريم قيادتنا الرشيدة، لمن قضوا لصون مقدرات وطننا الإمارات، ضد قوى البغي والعدوان، اعتدناه، في كل مجالات التنمية والبناء.

هاجر الحبيشي: تخليد ووفاء وعرفان

أكدت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية أن يوم الشهيد مناسبة وطنية جاءت تخليداً ووفاء وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية.

وقالت في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد إن الاحتفاء بشهداء الإمارات وتكريمهم واجب وطني لأنهم قدموا أعز ما يملكون دفاعاً عن الوطن وضحوا بأرواحهم الطاهرة لينعم كل مواطن ومقيم في الوطن بالأمن والطمأنينة.