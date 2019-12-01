مستوطنون يحاولون الاعتداء على أحمد الطيبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاول مستوطنون من اليمين المتطرف «الإسرائيلي» منع رئيس كتلة «القائمة المشتركة»، النائب أحمد الطيبي، من الدخول إلى إحدى قاعات مستوطنة «رمات هشارون»؛ حيث يشارك في برنامج «سبت ثقافي». وخلال الأسبوع الماضي قامت مجموعات يمينية متطرفة بالدعوة للتظاهر ضد زيارة الطيبي، ووصفوه ب«القاتل والإرهابي».

ويأتي تصرف المتطرفين بعد أسبوعين من حادثة طرد الطيبي من «الكنيست»؛ بعدما قاطع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أثناء إلقائه خطاباً هناك حرض فيه على المجتمع العربي وممثليه. و«القائمة المشتركة» هي تحالف سياسي يضم أربعة أحزاب عربية في الأراضي المحتلة عام 1948، وهي الحزب الثالث من حيث الحجم في «الكنيست». (وكالات)