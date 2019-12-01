شرطة عجمان تبحث تعزيز التعاون مع «أدنوك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وفد شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.

ترأس الوفد طارق سالم عبدالله الخنبشي مدير إدارة مبيعات التجزئة، ورحب القائد بالوفد مشيداً بجهود الشركة وموظفيها لجهودهم في تطوير محطات البترول والخدمات المقدمة.

وأضاف أن التطور والتوسع المتزايد في الإمارة يحتاج إلى مزيد من الجهود المشتركة بين الطرفين في مجال محطات البترول في الإمارة، وتقديم الخدمات للمتعاملين بما يعزز رضا الجمهور وسعادتهم.

من جانبه رحب طارق سالم عبدالله الخنبشي بالتعاون مع شرطة عجمان ودورها في تعزيز الأمن والأمان وتأمين محطات البترول وعموم إمارة عجمان.

من جهة أخرى، ترأس قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة الفرعية للتركيبة السكانية بعجمان، لمناقشة تحقيق مؤشرات التركيبة السكانية في الإمارة، وذلك في معهد تدريب الشرطة بشرطة عجمان.

تم خلال الاجتماع مناقشة التركيبة السكانية بالإمارة، وحصر أعداد وجنسيات السكان من قطاع العمالة والعاملين في النشاطات الاقتصادية، كما استعرض الاجتماع أبرز مؤشرات التركيبة السكانية، ومنها مؤشر الخصوبة.

وعرضت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية ملف تقديرات التركيبة السكانية لإمارة عجمان عام 2019، والمترقب عام 2020.