دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تبدأ في دفع الإصدار الثابت من تحديث Android 10 لمستخدمي هاتف LG G8 ThinQ ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة LG في دفع الإصدار الثابت من تحديث Android 10 لمستخدمي هاتف LG G8 ThinQ، على أن يتوفر في البداية في كوريا.

أطلقت LG الإصدار التجريبي من تحديث Android 10 لمستخدمي هاتف LG G8 ThinQ في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، واليوم تبدأ الشركة في إطلاق الإصدار الثابت للمستخدمين.

ويأتي التحديث للمستخدمين في الإصدار رقم G820N20c، كما يأتي هذا الإصدار بتحديث برمجيات الحماية لشهر نوفمبر 2019، إلى جانب مميزات الإصدار الجديد من تحديث Android 10.

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ومن المقرر أن يتوفر Android 10 لمستخدمي G8 ThinQ في كوريا الجنوبية خلال الأسابيع المقبلة، أيضاً من المتوقع أن تكشف LG لاحقاً عن موعد توفر التحديث للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

من جانب أخر يتوفر الإصدار التجريبي من تحديث Android 10 لمستخدمس هاتف V50 ThinQ الآن، على أن ينطلق الإصدار الثابت من التحديث قريباً.

المصدر

هذا الموضوع LG تبدأ في دفع الإصدار الثابت من تحديث Android 10 لمستخدمي هاتف LG G8 ThinQ ظهر على التقنية بلا حدود.