شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يزور معرض إكسبو 2020 فى دبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، معرض ( إكسبو 2020 ) فى مدينة دبي، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية.
ولدى وصول ولى العهد، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبي، و الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، و الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض إكسبو، ومعالى وزير الدولة لشؤون التعاون الدولى بوزارة الخارجية المديرة التنفيذية لإكسبو ريم الهاشمي.
واطلع ولى العهد على قبة ( الوصل )، واستمع لشرح على مجسم لتصميم معرض ( إكسبو 2020 )، وكذلك الجناح الإماراتى فى المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.
كما زار ولى العهد، وسمو ولى عهد دبي، موقع جناح المملكة المشارك فى معرض "إكسبو 2020 دبي"، واستمعا لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، والمبنى على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدا، ومرکز استكشاف يعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه فى الجناح.
كانت هذه تفاصيل خبر ولى العهد السعودى يزور معرض إكسبو 2020 فى دبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.