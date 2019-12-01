شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يزور معرض إكسبو 2020 فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، معرض ( إكسبو 2020 ) فى مدينة دبي، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية.



ولدى وصول ولى العهد، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبي، و الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، و الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض إكسبو، ومعالى وزير الدولة لشؤون التعاون الدولى بوزارة الخارجية المديرة التنفيذية لإكسبو ريم الهاشمي.



واطلع ولى العهد على قبة ( الوصل )، واستمع لشرح على مجسم لتصميم معرض ( إكسبو 2020 )، وكذلك الجناح الإماراتى فى المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.



كما زار ولى العهد، وسمو ولى عهد دبي، موقع جناح المملكة المشارك فى معرض "إكسبو 2020 دبي"، واستمعا لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، والمبنى على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدا، ومرکز استكشاف يعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه فى الجناح.