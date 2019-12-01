مقتدى الصدر يدعو الأحزاب العراقية بغلق مقراتها فى النجف مقابل "سلمية المظاهرات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، جميع الأحزاب العراقية إلى غلق مقراتها فى محافظة النجف (جنوبى العراق) مقابل التزام المتظاهرين بسلميتهم. وقال زعيم التيار الصدرى - وفقا لقناة (السومرية نيوز) الليلة - "إذا التزم الثوار بسلمية التظاهرات بالنجف فعلى الأحزاب غلق مقراتهم". وشهدت محافظتا ذى قار والنجف مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين الجانبين، لتقرر الحكومة تشكيل لجنة للتحقيق بالأحداث التى جرت فى المحافظتين.

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