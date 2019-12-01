شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة تعنيف أسرى جديدة.. أب يضرب ابنه بطريقة وحشية بالسعودية.. والسلطات تبحث عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية واقعة تعنيف أسرى جديدة، حيث انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه رجل يركل طفلًا صغيرًا بقوة، الأمر الذى أثار غضب مغردون على تويتر، اللذين طالبوا بسرعة القبض على الرجل وتوفير الحماية للطفل.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعى، حادثة ركل الطفل لعدة مرات من قبل الرجل دون أن توقفه صرخات الطفل الصغير الذى أصيب بالرعب والألم نتيجة الضربات المتتالية.

نطالب بإنشاء قسم للعنف الأسرى بالشرطة يستجيب للبلاغ فورا ويوقف الاعتداء ويجرّم العنف وحماية من يسكنون المنازل تحت سلطة الولى الفاسد وهذا ليس شأن عائلى ان كنتم تودون العيش داخل مجتمع آمن فالتغيير من الداخل!!#انقذوا_الطفل_من_والده_المجرم

ومن جهته، قال خالد أبا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، "رصدت وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف حالة تعنيف لطفل من قبل شخص، ويتم التنسيق حاليًا مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنف، وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه ومحاسبته على تصرفه"، مضيفًا "نرجو من لديه معلومات تساعد على سرعة الوصول للمعنف التواصل مع مركز البلاغات 1919".

وفى السياق ذاته، دشن مغردون سعوديون هاشتجات لطلب النجدة للطفل هى "انقذوا الطفل من والده المجرم" و"انقذوا طفل جده من التعنيف"، وقال حساب باسم "سارا الشمرى"، تعليقًا على مقطع الفيديو "نطالب بإنشاء قسم للعنف الأسرى بالشرطة يستجيب للبلاغ فورًا ويوقف الاعتداء ويجرّم العنف وحماية من يسكنون المنازل تحت سلطة الولى الفاسد وهذا ليس شأن عائلى إن كنتم تودون العيش داخل مجتمع آمن فالتغيير من الداخل".

Advertisements



السلطات السعودية ترصد حالة تعذيب أب لابنه فى المملكة

فيما كشف آخر عن اسم الرجل الذى يظهر فى الفيديو، بتغريدة قال فيها "اسم الأب خالد راشد محمد العرادى البلوى"، فيما قال حساب آخر، "مع كثر مقاطع التعنيف اللى جالسه تنتشر بكل مكان بقول شى إذا كبروا عيالكم وكرهوكم وماصاروا يطيقون يشوفونكم لا تجلسون تصيحون وتقولون اهه من عيال آخر زمن لا يا ماما أنت زق وهذا أقل شى بحقكك والله ياخذكم وينقذ الأرض منكم لأنكم جالسين تفسدون وتدمرون أجيال".

ويذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى لحوادث التعنيف الأسرى فى السعودية، حيث سبق وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، فى سبتمبر الماضى، لرجل يعذب طفلته فى العاصمة الرياض، حيث ظهر الرجل وهو يضرب طفلته الرضيعة بطريقة وحشية.

وفى فيديو لأحد جيران الأب الذى اعتدى على ابنته الطفلة، روى تفاصيل وظروف الواقعة بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث قال "أول شىء هذا المقطع قديم.. أمهم تركتنا منذ أسبوعين ولم نعرف لها مكان واستخدمت هذا المقطع بطريقة كيدية لتصل لأغراض أنا لا أعرفها وأعتذر للجميع، للنائب العام ولكل من رأى المشهد، فقد كنت أعلمها المشى فقد كانت تخاف أن تضع أقدامها على الأرض، وهى الآن الحمد لله تمشى على قدميها، وأنا أهتم بـ4 أطفال لى فترة أكثر من أسبوعين، الموضوع قديم وكنت أمر بحالة نفسية".



مغردون سعوديون يكشفون اسم الأب معذب ابنه

وفى مطلع أكتوبر الماضى، كشف المتحدث الرسمى لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى السعودية، خالد أبا الخيل، أن وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة باشرت حالة الأطفال المعنّفين من قبل والدهم فى مكة المكرمة، مؤكداً أنه تم إحالة المعنِّف إلى الجهات المختصة لتطبيق نظام حماية الطفل بحقه، كما تم الاطمئنان على صحة الأطفال وهم بحالة جيدة.

وقال أبا الخيل لـ"العربية.نت" – آنذاك - "نود الإشارة إلى أن نظام حماية الطفل يكفل للطفل حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التى قد يتعرض لها فى البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأى شكل كان، أو من غيره"، مضيفاً: "كما يضمن النظام حقوق الطفل الذى تعرض للإيذاء والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له".

وفى القصة أن مقيمة من الجنسية البورمية استنجدت بالجهات المختصة فى مكة المكرمة عبر بلاغ رفعته تتهم فيه زوجها بتعذيبها وأبنائها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 أعوام منذ سنوات، مستخدمًا السوط والأغلال الحديدية لحبسهم.



أب يعذب ابنه فى السعودية

وتمت إحالة السيدة وأبنائها المعنَّفين إلى المستشفى لإصدار تقرير يوثق حالة العنف، كما تم إلقاء القبض على المعنِّف، وهو مقيم برماوى الجنسية فى العقد الرابع من عمره، وأحيلت أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حياله، والوقوف على ملابسات القضية.