سوريا: مقتل طفلين فى انفجار لغم أرضى من مخلفات الإرهابيين بالغوطة الشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل طفلان، اليوم السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية فى الغوطة الشرقية بريف دمشق. ونقلت وكالة أنباء (سانا) السورية عن مصدر فى قيادة شرطة ريف دمشق قوله إن طفلين بعمر الـ8 والـ 9سنوات قتلا إثر انفجار لغم أرضى عثرا عليه فى مزارع قرية حوش نصرى بمنطقة دوما بالغوطة الشرقية.

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