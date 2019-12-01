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احتجاجات نسوية بـ"المكانس" تطالب بتنظيف تونس من العنف ضد المرأة.. فيديو وصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتج مئات المتظاهرين، اليوم السبت، فى العاصمة التونسية، احتجاجًا على العنف بحق المرأة، داعين السلطات لتعزيز حقوق التونسيات، وتلبية لنداء 50 منظمة غير حكومية محلية، تظاهر نساء ورجال فى شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة، ملوحين بمكانس "لتنظيف تونس من كل عنف ضد المرأة".

وهتف المحتجون "ثورة نسوية ضد الرجعية واجب"، و"لا للعنف"، فيما قرع البعض على طناجر وعلى طبل كبير، وكتب على لافتات رفعها مشاركون فى التظاهرة "المساواة بين المرأة والرجل لا تقتل، العنف يقتل" و"نظام يرحل ونظام يأتي، والعنف دائما هنا"، وذلك حسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

ومن جهتها، قالت منية بن جمعة، الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات، وهى من الجهات التى دعت للتظاهرة، إنها تتظاهر ضد العنف بحق المرأة "الذى هو مؤشر إلى تفكير رجعى فى تونس"، فيما قالت المتظاهرة سالمة بحر: "نريد أن نرى تجندا حقيقيا من السلطات لإنهاء كافة أشكال العنف ضد المرأة، وأن تكون حازمة مع مرتكبى هذا العنف".

ونهاية أكتوبر الماضى، أطلق مركز الدراسات والبحوث والتوثيق حول المرأة (مؤسسة حكومية)، حملة توعية حول الجنسى فى وسائل النقل العام بهدف تشجيع الضحايا على الإبلاغ وتقديم شهاداتهن.

ونادرا ما يقدم ضحايا شكاوى فى تونس رغم أن القانون يعاقب على التحرش والاعتداء الجنسى، وينص القانون التونسى على معاقبة التحرش الجنسى فى الأماكن العامة، بما يصل إلى السجن سنة وغرامة بقيمة ثلاثة آلاف دينار (نحو 950 يورو).

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احتجاجات فى تونس على العنف ضد المرأة

 

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مسيرة بـ"المكانس" فى تونس لتنظيف المجتمع من العنف ضد المرأة

 

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رجال ونساء فى مظاهرة ترفض العنف ضد المرأة التونسية

 

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مظاهرة ضد التحرش بالنساء فى تونس

 

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زغاريد خلال مظاهرة نسوية فى تونس

 

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احتجاجات فى تونس على العنف ضد المرأة

 

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هتافات ضد التحرش بالنساء فى تونس

 

مظاهرات نسوية فى تونس
مظاهرات نسوية فى تونس احتجاجا على العنف ضد المرأة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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