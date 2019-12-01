شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يتوجه إلى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، ووفد وزارى مرافق له، مساء اليوم السبت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ فى زيارة رسمية تستغرق ستة أيام.

وكان فى وداع حمدوك، بمطار الخرطوم، وزراء شئون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، والمالية والتخطيط الاقتصادى إبراهيم البدوي، والعمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ.

ومن المقرر أن يُجرى رئيس الوزراء السوداني، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، مباحثات مع الإدارة الأمريكية، تتعلق بسبل تطوير التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة.