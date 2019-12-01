شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط هجمات حوثية فى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمني، اليومالسبت عدة هجمات لميليشيا الحوثي، فى مناطق متفرقة جنوبى محافظة الحديدة. وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن قوات الجيش أحبطت هجمات للميليشيا، باتجاه مواقع شمالى وجنوبى مديرية الدريهمي، وأجبرت عناصرها على الفرار. Advertisements وفى مديرية التحيتا، أفشلت قوات الجيش محاولة عناصر من ميليشيا الحوثي، التقدم باتجاه مواقع الجيش جنوبى غرب المديرية، وكبدت عناصر الميليشيا خسائرا بشرية فى صفوفها. وتواصل ميليشيا الحوثى استهداف مواقع الجيش اليمنى فى محافظة الحديدة ، فى الوقت الذى تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، الرامية لإحلال السلام.

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