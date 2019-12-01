مصر.. انتحار طالب من أعلى "برج القاهرة"

القاهرة / الخليج 365

انتحر طالب مصري، السبت، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، أحد أبرز المعالم السياحية بالعاصمة.

وذكرت بوابة صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، أن طالبا بكلية الهندسة بجامعة حلوان (جنوبي العاصمة)، أقدم على الانتحار، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة الذي يبلغ ارتفاعه 187 مترا؛ ما أدى إلى مصرعه في الحال.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن أحد أصدقاء الطالب كان برفقته، ولم يستطع إقناعه بالعدول عن قراره، مؤكدا أنه كان يمر بظروف نفسيه صعبة (لم يوضحها)، وهو ما دفعه للانتحار.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق في الواقعة وتحاول الكشف عن سبب الانتحار.

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وتأتي تلك الواقعة بعد عدة حالات انتحار وقعت بمحطات مترو الأنفاق، في الآونة الأخيرة، وفق تقارير محلية.

كما أن واقعة اليوم، ليست الأولى لانتحار شخص من أعلى برج القاهرة في السنوات الأخيرة؛ إذ انتحر ثلاثة شباب من المكان ذاته لأسباب أسرية ونفسية أعوام 2012 و2015 و2018.

وفي أبريل/ نيسان 2018، كشفت دراسة لوزارة الصحة المصرية أجريت على عينة من 10 آلاف و648 طالبًا وطالبة، تراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، أن 21.5 بالمائة من طلاب المرحلة الثانوية (تعليم قبل الجامعي) في مصر يفكرون في الانتحار.

ومن وقت إلى آخر تشهد مصر محاولات انتحار، ينجح بعضها، لأسباب اقتصادية وعاطفية.

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