6 شركات فلسطينية تشارك في معرض اكسبو للمنتجات الحلال بإسطنبول‎

أيسر العيس / الخليج 365

حضرت 6 شركات فلسطينية النسخة السابعة من معرض إكسبو للمنتجات الحلال في مدينة اسطنبول، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وانطلقت فعاليات المعرض للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتختتم الأحد، في مركز أوراسيا للفنون والمعارض برعاية الرئاسة التركية.



وتعمل الشركات الفلسطينية المشاركة في المعرض بمجال التمور، ومنتجات البحر الميت، والصابون الفلسطيني، والزيوت العطرية، والزعتر والزيت والمخللات.

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وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، خلال زيارته لجناح فلسطين، أن المشاركة في هذا المعرض تعكس القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وهي خطوة مهمة في الترويج للمنتجات الوطنية في الوصول إلى مزيد من الأسواق الدولية.

وتحدث العسيلي عن مساع فلسطينية لزيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية والدولية، والعمل على تنويع الأسواق، إضافة إلى تشجيع الاستيراد المباشر من مختلف الدول.

وانطلق المعرض هذا العام تحت شعار "الحلال من أجل جميع الأجيال: أهمية الأسرة والشباب"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.