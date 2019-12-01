الحوثيون يقولون إنهم أسقطوا "أباتشي" سعودية

اليمن / علي عويضة / الخليج 365
نشرت جماعة "الحوثي"، السبت، مقطعا مصورا لما قالت إنه "مشاهد إسقاط مروحية أباتشي سعودية" في منطقة عسير جنوب غربي المملكة، فيما لم يصدر نفي أو تأكيد من الجانب السعودي لهذا النبأ حتى الساعة 17:30 (ت.غ).
وبث الإعلام الحربي التابع للحوثيين على عدة منصات إلكترونية تابعة للجماعة، مشاهد لإطلاق صاروخ قالوا إنه من نوع "أرض- جو" على مروحية أباتشي سعودية كانت تحلق في سماء منطقة "عسير".
وحسب الفيديو المصور، الذي لم يتسن للأناضول التأكد من صحة ما ورد فيه أو تاريخه، أصاب الصاروخ المروحية بعد 17 ثانية من إطلاقه، فيما ردد مسلحو الجماعة شعارهم المعروف بالصرخة بعد إصابة الهدف.
وظهرت المروحية في الفيديو المصور والنيران تشتعل فيها قبل أن تسقط بين الجبال.
وقالت الجماعة إن المروحية التي تم إسقاطها من نوع (64E-AH)، من صناعة شركة بوينغ الأمريكية، وسعرها 65 مليون دولار.
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