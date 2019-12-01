البحرية الليبية تنقذ 205 مهاجرين قبالة سواحل طرابلس

جهاد نصر / الخليج 365

أعلنت البحرية الليبية، السبت، إنقاذ 205 مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل العاصمة طرابلس.

وقالت البحرية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في بيان، إنها تمكنت الجمعة من إنقاذ 205 مهاجرين غير نظاميين، بينهم 33 امرأة و14 طفلا.

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وأشارت أن "عملية الإنقاذ جرت شمال مدينة الزاوية، الواقعة غرب طرابلس، بينما تم إنزالهم بنقطة الحميدية في مدينة تاجوراء، شرق العاصمة، وتقديم المساعدات اللازمة لهم بحضور المنظمات الدولية".

ولم يوضح البيان جنسيات من تم إنقاذهم من المهاجرين.

وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين والذين يفرون من بلادهم هربا من الفقر والصراعات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.