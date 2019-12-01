ليبيا.. السراج ورئيس مؤسسة النفط يبحثان زيادة معدلات التصدير

طرابلس / جهاد نصر / الخليج 365

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، السبت، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، زيادة معدلات تصدير الخام من البلاد التي تعتمد مجمل ميزانيتها علي هذا القطاع.

جاء ذلك حسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وعقد الاجتماع بمقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، وتطرق أيضاً إلى "مراحل تنفيذ خطط تطوير قطاع النفط وسبل الرفع التدريجي لإنتاج مؤسسة النفط".

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت مؤسسة النفط الليبية (حكومية) عن "استراتيجيات طموحة لرفع مستويات الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا بحلول عام 2024".

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جاء ذلك في كلمة ألقاها وقتها رئيس المؤسسة مصطفي صنع الله خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال الليبي البريطاني بتونس العاصمة .

وخلال الكلمة ذاتها، أعلن صنع الله "عن اعتزام المؤسسة اتباع استراتيجية شاملة واتخاد مجموعة من التدابير الرامية إلى جعل عام 2020 زاخرا بالتحولات الهامّة في تاريخ المؤسسة وليبيا ".

ووفق بيانات صدرت عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأسبوع قبل الماضي، بلغ إنتاج ليبيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 1.167 مليون برميل يوميا.

وهذه الأرقام هي الأعلى منذ بدايات 2013 حسب رصد لوكالة الخليج 365 لبيانات الدولة الإفريقية المدرجة في تقارير (أوبك)، بينما بلغ الإنتاج 1.6 مليون برميل كمتوسط يومي في 2010.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.