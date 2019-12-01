الترجي يسقط الرجاء بثنائية على أرضه في أبطال أفريقيا

صحيفة الخليج الالكترونية

أحرز الترجي التونسي حامل اللقب هدفين في أول ربع ساعة ليفوز على مستضيفه الرجاء البيضاوي المغربي 2-صفر في مستهل مشوار الفريقين في دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وتصدر الترجي، بطل اخر نسختين، المجموعة الرابعة بثلاث نقاط متقدما بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الجزائري الذي فاز 1-صفر على ضيفه فيتا كلوب من الكونجو الديمقراطية أمس الجمعة بينما ظل الرجاء البيضاوي وفيتا بدون نقاط، وافتتح الدولي التونسي أنيس البدري ثنائية الترجي بعد سبع دقائق من البداية عندما أحسن استقبال تمريرة عرضية من إبراهيم واتار على صدره وسدد مباشرة في مرمى أنس الزنيتي حارس الرجاء.

Advertisements

وبعدها بسبع دقائق هز واتارا القادم من ساحل العاج الشباك عندما تابع تمريرة عرضية إثر هجمة مرتدة ليضع الكرة في مرمى الزنيتي من مدى قريب.

وكان الرجاء قريبا من افتتاح التسجيل بعد ثلاث دقائق من البداية عندما استغل القائد محسن متولي خطأ دفاعيا لكنه سدد في يد الحارس معز بن شريفية.

ويستضيف الترجي في الجولة المقبلة فريق شبيبة القبائل في السادس من ديسمبر كانون الأول بينما يلعب الرجاء على أرض فيتا كلوب.