- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أحرز الترجي التونسي حامل اللقب هدفين في أول ربع ساعة ليفوز على مستضيفه الرجاء البيضاوي المغربي 2-صفر في مستهل مشوار الفريقين في دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم السبت.
وتصدر الترجي، بطل اخر نسختين، المجموعة الرابعة بثلاث نقاط متقدما بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الجزائري الذي فاز 1-صفر على ضيفه فيتا كلوب من الكونجو الديمقراطية أمس الجمعة بينما ظل الرجاء البيضاوي وفيتا بدون نقاط، وافتتح الدولي التونسي أنيس البدري ثنائية الترجي بعد سبع دقائق من البداية عندما أحسن استقبال تمريرة عرضية من إبراهيم واتار على صدره وسدد مباشرة في مرمى أنس الزنيتي حارس الرجاء.
وبعدها بسبع دقائق هز واتارا القادم من ساحل العاج الشباك عندما تابع تمريرة عرضية إثر هجمة مرتدة ليضع الكرة في مرمى الزنيتي من مدى قريب.
وكان الرجاء قريبا من افتتاح التسجيل بعد ثلاث دقائق من البداية عندما استغل القائد محسن متولي خطأ دفاعيا لكنه سدد في يد الحارس معز بن شريفية.
ويستضيف الترجي في الجولة المقبلة فريق شبيبة القبائل في السادس من ديسمبر كانون الأول بينما يلعب الرجاء على أرض فيتا كلوب.
كانت هذه تفاصيل خبر الترجي يسقط الرجاء بثنائية على أرضه في أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.