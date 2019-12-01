«التنمية الاجتماعية»: نعمل مع الجهات الأمنية للوصول إلى معنف طفل

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف حالة رصدت تعنيف لطفل من قبل شخص، مشيرا إلى التنسيق حالياً مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنف، وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه ومحاسبته على تصرفه.

ودعا أبا الخيل من لديه معلومات تساعد على سرعة الوصول للمعنف التواصل مع مركز البلاغات 1919، وذلك حسبما ذكر أبا الخيل عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت.