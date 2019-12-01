رينارد: ظهرنا بصورة مختلفة عن مواجهة الكويت

صحيفة الخليج الالكترونية

أعرب مدرب منتخب الأخضر هيرفي رينارد، عن رضاه بالمستوى الذي ظهر به الأخضر في المباراة التي كسبها أمام نظيره البحريني بهدفين دون مقابل.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة اليوم السبت: لعبنا بطريقة مختلفة عن المباراة الماضية، فقد عملنا على الاستخواذ على الكرة، ونجحوا اللاعبين في تطبيق ذلك بكل اقتدار، وتابع: نتيجة المباراة الأولى جعلتنا أمام خيار الفوز فقط في هذه المباراة، كونه السبيل الوحيد من أجل الحفاظ على حظوظنا في الحصول على بطاقة التأهل، وقدمنا كل ما لدينا من أجل الفوز الذي كلل بجهود الجميع.

وأضاف: سنعمل خلال يوم غدٍ بشكل عالٍ لنكون بجاهزية تامة قبل مواجهتنا أمام منتخب عمان التي نسعى أن ننال فيها التأهل.