الأخضر يهزم البحرين بثنائية

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق منتخب الأخضر السعودي فوزاً مهماً ومستحقاً على نظيره البحريني بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد نادي الدحيل ضمن مباريات الجولة الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربية الـ 24 المقامة في قطر.

سجل هدفي الأخضر كلاً من عبدالله الحمدان (29)، محمد خبراني (58).

وبهذه النتيجة وضع الأخضر أول ثلاث نقاط في رصيده متجاوزاً الخسارة التي تلقاها من الكويت بثلاثة أهداف في مباراته الأولى، وبالنتيجة أضحى الأخضر في المركز الثالث في المجموعة قبل الجولة الأخيرة التي سيقابل فيها منتخب عمان المتصدر للمجموعة برصيد 4 نقاط، ومنتخب الكويت في المركز الثاني بذات الرصيد متفوقاً على الأخضر بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.