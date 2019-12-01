مارفيك: واثق من قدرتنا على التأهل إلى نصف النهائي

صحيفة الخليج الالكترونية

لا يزال بيرت فان مارفيك مدرب الإمارات واثقا في قدرة فريقه على التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم رغم حاجته للفوز على قطر الدولة المستضيفة في ختام المجموعة الأولى بعد غد الاثنين.

واستهلت الإمارات مشوارها في البطولة بفوز سهل على اليمن 3-صفر قبل أن تخسر 2-صفر أمام العراق أمس السبت، بينما أمطرت قطر بطلة آسيا شباك اليمن بستة أهداف لتصبح مباراتهما القادمة فاصلة في تحديد من يرافق العراق، الذي ضمن أيضا صدارة المجموعة، إلى المربع الذهبي.

وفي آخر مواجهة بينهما في قبل نهائي كأس آسيا في مطلع العام الحالي، خسرت الإمارات 4-صفر على أرضها أمام المنتخب القطري الذي أكمل طريقه نحو اللقب.

وأبلغ فان مارفيك الصحفيين اليوم السبت “بالنسبة لي قطر هي أفضل فريق في هذه البطولة، بدأوا مشروعهم منذ فترة طويلة وكان بوسعهم اللعب لسنوات بالفريق نفسه تقريبا ويمكنكم رؤية تأثير ذلك في الملعب، ورأيتم ذلك أمس.

“بدأنا مشروعنا منذ عدة أشهر فقط وهناك فارق كبير، لكني أرى تطوراً إيجابياً للغاية في فريقي، وعندما أقول إن قطر هي أفضل فريق في هذه البطولة، فأعتقد أن لدينا فرصة، إذا انتصرنا سنتأهل، أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة”.

ويدخل المنتخب الإماراتي المباراة بفرصة واحدة وهي الفوز بسبب تفوق قطر في فارق الأهداف، بينما يحتاج أصحاب الأرض إلى نقطة واحدة لضمان التأهل إلى الدور قبل النهائي.

ولا يرى فان مارفيك، الذي قاد هولندا إلى نهائي كأس العالم 2010 وسبق له تدريب منتخب السعودية، أن ذلك سيضع ضغطاً إضافياً على فريقه، وقال “على النقيض، نعرف ما علينا فعله، علينا القيام بشيء واحد فقط، ولذلك ليس علينا التفكير في أي شيء آخر. لدينا فرصة واحدة وهي الفوز”.