صحيفة الخليج الالكترونية كلّف الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم جهازه المساعد، بجمع معلومات فنية حول فريق الترجي التونسي وتحليلها، قبل ملاقاته في الدور ربع النهائي من بطولة أندية العالم، في الرابع عشر من ديسمبر المقبل في قطر.

ووفقًا لمصادر خاصة بـ”الرياضية”، أبلغ رازفان مساعديه بدراسة مواطن الضعف والقوة لدى فريق فلامنجو البرازيلي لاحتمالية مواجهته في الدور نصف النهائي من البطولة حال تأهل الفريق الأزرق.

يشار إلى أن الهلال سيخوض البطولة بكامل محترفيه الأجانب، استنادًا إلى اللائحة التنظيمية للبطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رازفان يراقب الترجي وفلامنجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.