“حمود فليطح” مشاركة كل المنتخبات النجاح الأكبر

الخليج - حسن القبيسي

أشاد حمود فليطيح مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية والنجم السابق للأرزق بتنظيم النسخة الرابعة والعشرين من كاس الخليج، معتبرا أن الخبرات القطرية الكبيرة في مجال تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى كفيل بإخراج خليجي 24 بابهى صورة، إذ يكفي ان قطر حظيت بثقة العالم من اجل تنظيم المونديال المقبل 2022 مشددا على أن النجاح الحقيقي للبطولة تمثل في مشاركة كل المنتخبات الخليجية الثمانية .

وأكد فليطيح أن بطولات كأس الخليج تحظى بخصوصية كبيرة على المستوى التنافسي، وليس شرطا أن يتوج بلقبها الفريق الأفضل فنيا، فثمة العديد من العوامل التي تحكم في سير البطولة وتقودها الى مسارات عادة ما تكون خارج التوقعات .

وقال حمود فليطيح المتواجد في الدوحة لحضور البطولة : سعيد بتواجدي في دولة قطر الشقيقة وسعادتي أكبر لمشاركة كل المنتخبات في البطولة في ظل الظروف التي نعيشها حاليا .

وأضاف : كاس الخليج لها خصوصيتها ورونقها الخاص من واقع تجربة شخصية ليس شرطا ان يفوز في البطولة الفريق الأفضل فنيا، فقد خضت مع الكويت البطولة الثامنة في البحرين وكنا قادمين من ايقاف وتحضرنا قبل البطولة باسبوع واحد فقط ولعبنا مباراة ودية وحيدة لكنا توجنا باللقب، في حين دخلنا البطولة الثامنة في السعودية بقمة الجهوزية وبكوكبة من النجوم وجئنا في المركز الخامس، هكذا هي بطولات كاس الخليج ليس لها مقياس خاص او واقع منطقي تسير عليه .

Advertisements

وحول المنافسة في النسخة الحالية خليجي 24 قال فليطيح : البطولة مثيرة منذ بدايتها، فقد عرفت نتائجا مفاجئة كفوز العراق والكويت على قطر والسعودية، واعتقد ان تلك النتائج غير الكثثير من حسابات التأهل، نأمل ان نشاهد مستويات فنية أفضل في قادم المباريات، الظهور الأول لكل الفرق لم يعطي إنطباعا كاملا عن قوة تلك المنتخبات، وربما كانت الجولة الثانية أفضل نوعا ما وهذا أمر منتظر ومفروض في ظل جهوزية كل الفرق القادمة من التصفيات المزدوجة وتشارك بكل نجومها تقريبا وفي الصفوف الأولى..من الطبيعي أن تتعثر بعض المنتخبات لكنها قادرة على تصويب المسار .

وحول توقعات التأهل قال : في المجموعة الأولى سيتأهل العراق وقطر وعن مجموعتنا الثانية أتمنى أن يتأهل المنتخبان الكويتي والسعودي.

وعن مواجهة العنابي والإمارات قال : أعتقد ان المنتخب الإماراتي ليس بمستواه، هذا ليس الابيض الذي نعرفه، مباراة اليمن الأولى لم تكن مقياسا، لكن مباراة العراق كانت تحد للمنتخب الإماراتي ولم يظهر بالصورة المطلوبة، اعتقد ان المنتخب القطري هو المرشح للفوز والتأهل الى الدور نصف النهائي رفقة العراق .

وعن ذكرياته كلاعب مع دورات كأس الخليج قال فليطيح : شاركت في ثلاث دورات – الخامسة والثامنة والتاسعة ..كانت ذكريات جميلة في كأس الخليج، الظهور الأول لي كان في الدورة الخامسة في البحرين، كنت لاعبا ناشئا آنذاك وكان للبطولة دور كبير في أن اتعرف على طبيعة دورات كاس الخليج وخصوصية المنافسة فيها..ثم شاركت في البطولة الثامنة في السعودية وتزامنت تلك البطولة مع افتتاح استاد الملك فهد، حقيقة كانت مشاركة أشبه بنكسة، فقد دخلنا البطولة مرشحين فوق العادة للفوز باللقب بوجود كوكبة من النجوم وبجهوزية مثالية، لكنا جئنا في المركز الخامس لهذا أقول ان دورات كأس الخليج لا تخضع لمنطق قط.

وأضاف : أتشرف طبعا بمشاركتي في دورات كاس الخليج على مدى تلك الدورات الثلاث لقد كونت عديد الصداقات، لم أشارك في دورات أخرى بسبب كأس العالم، لكني لا زلت أحتفظ بالكثير من الأمور الجميلة .