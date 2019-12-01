الشرطة الهولندية تعلن اعتقال مشتبه فيه على خلفية هجوم لاهاي

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صحيفة الخليج الالكترونية
قالت الشرطة الهولندية اليوم السبت إنها اعتقلت رجلا (35 عاما) على صلة بحادث الطعن الذي وقع في لاهاي أمس الجمعة وأسفر عن إصابة ثلاثة شبان.
ووصفت الشرطة المشتبه به في بيان بأنه “لا يملك منزلا ثابتا أو مكانا للإقامة”.
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