سعد ناطق خارج خليجي 24

الخليج - حسن القبيسي

خضع سعد ناطق لاعب منتخب العراق لعملية جراحية في مستشفى حمد بالعاصمة القطرية الدوحة بعد ان تعرض الى إصابة بليغة اثناء خلال مواجهة فريقه أمام الإمارات في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى والتي حقق خلالها المنتخب العراقي الفوز بهدفين دون رد ليضمن التأهل رسميا إلى الدور نصف النهائي للبطولة بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام المنتخب اليمني، إلا أن الفوز أو التعادل سيضمن للمنتخب العراقي صدارة المجموعة.

وأكد باسل كوركيس مدير المنتخب العراقي أن ناطق تعرض لإصابة خطيرة عبارة عن 3 كسور في أنف اللاعب مع وجود جرح في اللثة والشفة العليا للاعب، مشيرا إلى أن الطبيب طلب منح اللاعب راحة قصيرة”، على ان يخضع اللاعب لفحص جديد يوم الخميس المقبل للوقوف عن الفترة التي سيغيب عنها اللاعب.

وحرص الجهازين الاداري والفني ولاعبي المنتخب العراقي على زيارة سعد ناطق بعد اجراء الجراحة من أجل تقديم الدعم، وظهر اللاعب خلال فيديو بثه زملائه في المنتخب معلنا عن رغبته في التواجد مع المنتخب العراقي في الدور نصف النهائي للبطولة واستكمال المشوار نحو التتويج باللقب الخليجي الذي غاب لسنوات طويلة عن عرين أسود الرافدين.

ويعد ناطق هو ثاني لاعب يبتعد عن خليجي 24 بسبب الاصابة بعد بسام الراوي لاعب المنتخب القطري بكسر في قدمه في مباراة فريقه أمام العراق بالجولة الأولى للمجموعة الأولى ليخضع الراوي لعملية جراحية عقب المباراة ليغيب بسببها لفترة طويلة.

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خضع سعد ناطق لاعب منتخب العراق لعملية جراحية في مستشفى حمد بالعاصمة القطرية الدوحة بعد ان تعرض الى إصابة بليغة اثناء خلال مواجهة فريقه أمام الإمارات في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى والتي حقق خلالها المنتخب العراقي الفوز بهدفين دون رد ليضمن التأهل رسميا إلى الدور نصف النهائي للبطولة بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام المنتخب اليمني، إلا أن الفوز أو التعادل سيضمن للمنتخب العراقي صدارة المجموعة.

وأكد باسل كوركيس مدير المنتخب العراقي أن ناطق تعرض لإصابة خطيرة عبارة عن 3 كسور في أنف اللاعب مع وجود جرح في اللثة والشفة العليا للاعب، مشيرا إلى أن الطبيب طلب منح اللاعب راحة قصيرة”، على ان يخضع اللاعب لفحص جديد يوم الخميس المقبل للوقوف عن الفترة التي سيغيب عنها اللاعب.

وحرص الجهازين الاداري والفني ولاعبي المنتخب العراقي على زيارة سعد ناطق بعد اجراء الجراحة من أجل تقديم الدعم، وظهر اللاعب خلال فيديو بثه زملائه في المنتخب معلنا عن رغبته في التواجد مع المنتخب العراقي في الدور نصف النهائي للبطولة واستكمال المشوار نحو التتويج باللقب الخليجي الذي غاب لسنوات طويلة عن عرين أسود الرافدين.

ويعد ناطق هو ثاني لاعب يبتعد عن خليجي 24 بسبب الاصابة بعد بسام الراوي لاعب المنتخب القطري بكسر في قدمه في مباراة فريقه أمام العراق بالجولة الأولى للمجموعة الأولى ليخضع الراوي لعملية جراحية عقب المباراة ليغيب بسببها لفترة طويلة.