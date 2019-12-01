رئيس لجنة الحكام رأض عن الاداء

الخليج - حسن القبيسي

اعرب طارق أحمد رئيس لجنة الحكام في كأس الخليج العربي عن رضاه على أداء التحكيم في البطولة، مؤكداً أن الجولة الأولى من المباريات وأداء الحكام فيها تم تحليله وتقييمه والتوقف عند أي ملاحظة قد تكون حصلت ، وسوف يتم تقييم مباريات الجولة الثانية غداً الأحد.

وحول عدم ذهاب بعض الحكام لتقنية الفيديو في بعض الحالات قال طارق أحمد ان ذلك من خلال التنسيق بين الحكم ومراقب تقنية الفيديو او حكم التقنية واذا ابلغه بشئ يتم التأكد منه واذا وكان القرار صحيحاً فقد لا يحتاج منه الذهاب لشاشة التقنية.

وحول مصير الحكام بعد نهاية هذه الجولة اكد طارق احمد ان عدد الحكام سوف يقلص قبل نصف النهائي ، وان الذين تتأهل منتخبات بلادهم سوف يغادرون المنافسات ، وهذا سيكون في اخر مباريات الجولة الثالثة ، وحول المتواجدين من الحكام الأجانب أوضح ان لديهم حكم من فرنسا وهو بتقنية الفيديو وتم اختباره ليكون حكم ساحة أيضا ومعه حكم برتغالي، والطاقم الياباني وصل الى الدوحة بعد أن اجرى الاختبارات في الاتحاد الاسيوي قبل قدومه ، وهناك حكام من سيويسرا وبلجيكا، وان من لديه خبرة منهم لتقنية الفيديو يتم اختيارهم كحكم رابع. وحول احتمال إدارة نصف النهائي بطواقم اجنبية قال ان هذا الاختيار سيكون بعد معرفة المنتخبات التي ستصل الى نصف النهائي وهذا الكلام سابق لاوانه ويمكن ان يكون بعد الوصول الى نصف النهائي وحينها سيكون لكل حادث حديث؟