الـ VAR يظهر للمرة الأولى في #كأس_الخليج

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الخليج - حسن القبيسي
ظهرت تقنية الـ VAR التي يتم استخدامها للمرة الأولى في بطولات كأس الخليج للمرة الأولى في بطولة خليجي 24 بعدما غاب عن الجولة الأولى، وجاء ظهوره من خلال حسم مصير 3 ركلات جزاء في مباراتي العراق مع الامارات وقطر مع اليمن ، حيث احتسب حكم مباراة العراق والامارات ركلة جزاء للمنتخب العراقي بعد اللجوء لـ VAR ولكن لاعب العراق علي عدنان أهدرها ولكن فريقه حافظ على تقدمه بهدفين ليحسم المباراة لصالحه في النهاية.
فيما لجأ الحكم الكويتي علي شعبان للـ VAR لاقرار احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب القطري التي سجل منها عبدالكريم حسن الهدف الرابع للمنتخب القطري والثالث له على المستوى الشخصي في المباراة “هاتريك”، في المباراة التي انتهت لصالح منتخب قطر بسداسية نظيفة، في الوقت الذي رفض فيه الحكم علي شعبان احتساب ركلة جزاء للمنتخب اليمني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد سقوط لاعب المنتخب اليمني أحمد السروري في منطقة جزاء المنتخب القطري ولكن الحكم قرر عدم احتساب ركلة جزاء بعد الرجوع لـ VAR.
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