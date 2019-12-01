“العطاس” مباراة #قطر و #الإمارات صعبة على المنتخبين

الخليج - حسن القبيسي إعتبر محمد العطاس لاعب المنتخب الإماراتي، إن المباراة القادمة مع المنتخب القطري يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي بالمباراة الصعبة علي المنتخبين، موضحاً إن المنتخب القطري يدخل المباراة ولديه فرصتي الفوز والتعادل بينما يدخل المنتخب الإماراتي بفرصة واحدة وهي الفوز.

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