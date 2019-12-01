“مارفيك” هناك تطور في مستوى لاعبي #الإمارات

الخليج - حسن القبيسي

قال بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات، إن مباراتهم أمام المنتخب القطري يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة لبطولة كأس الخليج العربي تعتمد بشكل أساسي علي أداء اللاعبين.

وقال مارفيك في مؤتمر صحفي اليوم السبت حول إعداد المنتخب: عندما يكون لديك يومين فقط للإعداد لمباراة صعبة لا أعتبرها فترة كافية للإستعداد للمباراة، وتبقي التحضيرات معنوية وذهنية ونحن نعلم أن المنتخب القطري هو الأفضل في هذه الدورة ولديهم منتخب متميز، ومستعد منذ فترة طويلة لهذه الدورة وبإمكانه المواصلة طيلة السنوات المقبلة ورأيتم ذلك الإعداد والإستعراض في مباراته ضد المنتخب اليمني.

وأضاف مدرب المنتخب الإماراتي إن الفريق بدأ إستعداده منذ أشهر قليلة وهناك تطور إيجابي على مستوي منتخب الإمارات، رغم قصر فترة الإعداد وبالرغم من أن قطر من أفضل المنتخبات في البطولة ولكن لا يزال لدينا الفرصة لاثبات وجودنا.

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وإعتبر مدرب المنتخب الإماراتي إن المباراة المقبلة تعتمد بشكل أساسي علي أداء اللاعبين نظراً لقصر فترة الإعداد.

وقال مارفيك: لدينا منتخب متميز ونحن نعرف ما علينا القيام به وندرك ذلك وسننتظر وسنري كيف سيكون أداء اللاعبين.

وأضاف المدرب الإماراتي إن اللاعبين في مباراتهم أمس أمام المنتخب العراقي تحسن مردودهم في الشوط الثاني. وأضاف: لم يكن لدينا الشجاعة الكافية في الشوط الأول في المباراة السابقة. وكان ينقصنا الجرأة والشجاعة آمام المنتخب العراقي حتي نفرض أسلوبنا وكنت غاضباً جداً بين الشوطين وفي الشوط الثاني أظهرنا إمكانياتنا الحقيقية ولو بدأنا مباراة الأمس مثلما بدأنا الشوط الثاني لكانت النتيجة مغايرة.