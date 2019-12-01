“مصعب خضر” مباراة #قطر و #الإمارات نهائي مبكر

الخليج - حسن القبيسي

أكد مصعب خضر لاعب المنتخب القطري، إن مباراتهم أمام المنتخب الإماراتي الإثنين المقبل بمثابة نهائي مبكر في الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي. وقال”ندخل المباراة بخيارين الفوز أو الموت”.

وقال اللاعب خضر في مؤتمر صحفي اليوم السبت منذ اليوم نبدأ الإعداد لمباراة الإمارات والمباراة ستكون صعبة ونحن كلاعبين سنحاول الإستماع لتوجيهات المدرب ونطبقها في الملعب حتي نحصل علي النقاط الثلاثة.

وشدد لاعب المنتخب القطري خضر على الفوز بهذه المباراة قائلاً: نحن ندخل المباراة بتحدي كبير وهي بمثابة نهائي بالنسبة لنا وسنقدم كل ماعندنا للفوز بالنقاط الثلاثة وليس لدينا خيار آخر. وقال””ندخل هذه بخيارين الفوز أو الموت”.

وحول الضغط الذي يواجهه اللاعبين بسبب المباريات المتتالية قال اللاعب خضر: أكيد هناك ضغط وأتوقع آن تكون المباراة أصعب من مباراة كأس آسيا ولكننا مستعدون وتم تأهيلنا لها وكلنا جاهزين حتي للاعبي الاحتياطي.