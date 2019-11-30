رئيس غينيا يزور الإمارات







اسماء السيد - ابوظبي: استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ألفا كوندي رئيس غينيا الذي يزور الإمارات لحضور منافسات الفورمولا واحد. ناقش المسؤولان "علاقات الصداقة التي تجمع البلدين وأوجه التعاون بينهما وسبل تنميته وتطويره خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين"، بحسب بيان رسمي. كما عرض الجانبان "القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات التي تهم البلدين". حضر اللقاء الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي.



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