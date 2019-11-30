وزارة الدفاع اللبنانية تصدر قرارا يتعلق برخصة حمل السلاح

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters لبنانوزارة الدفاع اللبنانية تصدر قرارا يتعلق برخصة حمل السلاح أصدر وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إلياس بو صعب، قرارا يقضي باستعمال نماذج جديدة "بلاستيكية مرمّزة" لتراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية. ووفقا للقرار، فإن تراخيص الأسلحة الصادرة عن الأعوام (2017، 2018، 2019)، (باستثناء النموذج الجديد الصالح لغاية 31/12/2020) ملغاة اعتبارا من 2/12/2019. المصدر: وكالات

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