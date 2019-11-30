أصدر وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إلياس بو صعب، قرارا يقضي باستعمال نماذج جديدة "بلاستيكية مرمّزة" لتراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية.
ووفقا للقرار، فإن تراخيص الأسلحة الصادرة عن الأعوام (2017، 2018، 2019)، (باستثناء النموذج الجديد الصالح لغاية 31/12/2020) ملغاة اعتبارا من 2/12/2019.
المصدر: وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع اللبنانية تصدر قرارا يتعلق برخصة حمل السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.