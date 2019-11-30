شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الليبية تنقذ 205 مهاجرين بينهم 14 طفلا وتقديم المساعدات لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت القوات البحرية الليبية، اليوم السبت، 205 مهاجرين غير شرعيين، بينهم 14 طفلا، شمال الزاوية بنحو 48.45.50 ميل.

ووفق بيان مكتب الإعلام والثقافة البحرية الليبية - حسبما ذكرت بوابة الوسط الليبية - ورد بلاغ لغرفة عمليات حرس السواحل الليبية، ليتم توجيه الزورق فزان، الموجود فى البحر، لغرض دورية الاستطلاع إلى المنطقة وتسلم قيادة عملية الإنقاذ.

وأوضح البيان أن الزورق نجح فى إنقاذ 158 رجلا و33 امرأة و14 طفلا، لافتا إلى إنزال المهاجرين بنقطة الحميدية تاجوراء، وتقديم المساعدات لهم بحضور المنظمات الدولية المتعاونة مع حرس السواحل الليبي.