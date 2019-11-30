شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: ما تمر به البلاد يوجب استقالة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى أن استقالة الحكومة أمر مطلوب ومفروض نظرا لما تمر به البلاد من أزمة راهنة، داعيا مجلس النواب إلى الإسراع فى إيجاد بديل جديد لمنصب رئيس مجلس الوزراء وفق الآليات الدستورية والقانونية.

وقال عبد المهدى - فى كلمة له باجتماع مجلس الوزراء حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام العراقى -إن "الحكومة تتعامل مع التظاهرات على أنها سلمية"، مشيرا إلى أن هناك من اندس فيها وأن من واجب الدولة التصدى لهم.

وأكد أن حكومته تأسست فى ظل وجود أزمة خانقة وغاية فى التعقيد والصعوبة، لافتا إلى أن العراق أصبح لديه علاقات جيدة مع دول العالم وعقود اقتصادية للنهوض بالمشاريع الخدمية والبنى التحتية.

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وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية أعلن فى وقت سابق اليوم أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدى سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب.