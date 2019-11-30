أنقرة/ الخليج 365
ارتفع عدد المصابين، جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في منطقة جرابلس شمالي سوريا، إلى 9 مدنيين، بينهم طفل.
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، السبت، إن "سيارة مفخخة فجرها تنظيم بي كا كا/ ي ب ك الإرهابي، في مركز مدينة جرابلس الواقعة بمنطقة درع الفرات".
وأضاف البيان: "إرهابيو بي كا كا/ ي ب ك المتعطشون للدماء، استهدفوا اليوم، المدنيين الأبرياء في مدينة جرابلس، ما خلف إصابة 9 أشخاص، بينهم طفل".
وفي وقت سابق السبت، ذكر مراسل الخليج 365 أنّ الحصيلة الأولية للهجوم الإرهابي أوقع 4 مصابين من المدنيين.
وشهدت جرابلس الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية تفجيرات متكررة في الفترة الأخيرة.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل 16 مدنيا في المنطقة جراء هجمات بدراجات نارية مفخخة بالقنابل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا.. ارتفاع عدد مصابي هجوم "جرابلس" إلى 9 مدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.