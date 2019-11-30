تركيا.. ارتفاع عدد مصابي هجوم "جرابلس" إلى 9 مدنيين

أنقرة/ الخليج 365

ارتفع عدد المصابين، جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في منطقة جرابلس شمالي سوريا، إلى 9 مدنيين، بينهم طفل.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، السبت، إن "سيارة مفخخة فجرها تنظيم بي كا كا/ ي ب ك الإرهابي، في مركز مدينة جرابلس الواقعة بمنطقة درع الفرات".

وأضاف البيان: "إرهابيو بي كا كا/ ي ب ك المتعطشون للدماء، استهدفوا اليوم، المدنيين الأبرياء في مدينة جرابلس، ما خلف إصابة 9 أشخاص، بينهم طفل".

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وفي وقت سابق السبت، ذكر مراسل الخليج 365 أنّ الحصيلة الأولية للهجوم الإرهابي أوقع 4 مصابين من المدنيين.

وشهدت جرابلس الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية تفجيرات متكررة في الفترة الأخيرة.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل 16 مدنيا في المنطقة جراء هجمات بدراجات نارية مفخخة بالقنابل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.