"ي ب ك" الإرهابي يعرقل تزويد سكان رأس العين السورية بالكهرباء

أنقرة/ فردي تركتين/ الخليج 365

يعرقل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي تزويد سكان رأس العين السورية (شمال) بالكهرباء؛ بسبب سيطرته على المحولات الكهربائية التي يسيطر عليها في محافظة الحسكة.

وحسب مصادر أمنية، يعرقل التنظيم الإرهابي تزويد سكان المدينة بالكهرباء عن طريق المحولات الكهربائية التي يسيطر عليها في الحسكة (شمال شرقي).

وعمد التنظيم، قبيل إجباره على مغادرة المنطقة ضمن عملية "نبع السلام"، إلى تخريب محطة المياه في منطقة "علوك" بريف المدينة، التي توفر المياه لنحو 150 ألف شخص، قبل صيانتها من قبل تركيا.

وقال مسؤولون محليون، إن عرقلة "ي ب ك/ بي كا كا" تزويد المدينة بالكهرباء يظهر تواصل تأثير التنظيم الإرهابي في الحسكة.

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وأضاف المسؤولون، أن "الدول الداعمة للتنظيم الإرهابي إما أنها لا ترى وجهه الحقيقي أو لا ترغب في رؤيته".

وأردفوا أنه "على هذه الدول التي تعطي دروسا في حقوق الإنسان أن تتراجع عن دعم التنظيم الإرهابي".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.



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