الجيش التركي يحبط هجوما بسيارة مفخخة على قرية قرب تل أبيض

أنقرة / الخليج 365

تمكن الجيش التركي، السبت، من إحباط محاولة تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي تفجير سيارة مفخخة على قرية عين العروس الواقعة جنوب تل أبيض المحررة من الإرهاب شمالي سوريا.

وذكر بيان نشر عبر حساب وزارة الدفاع التركية على "تويتر"، السبت، أن تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" حاول شن هجوم بسيارة مفخخة على قرية عين العروس الواقعة جنوب تل أبيض.

وأكد البيان أن نقطة التفتيش التابعة للجيش التركي على الطريق في المنطقة أحبطت الهجوم على القرية.

من جهة أخرى أصيب 6 مدنيين بجروح جراء هجوم بسيارة مفخخة نفذها إرهابيو "بي كا كا/ي ب ك" خارج القرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.