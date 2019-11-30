إصابة 5 مدنيين بتفجير إرهابي في تل أبيض شمالي سوريا

تل أبيض/ الخليج 365

أصيب 5 مدنيين، السبت، جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في مدينة تل أبيض شمالي سوريا، التي جرى تحريرها ضمن عملية "نبع السلام".

وذكر مراسل الخليج 365، أن سيارة مفخخة انفجرت في قرية "عين العروس" الواقعة بريف المدينة الجنوبي، على الحدود التركية.

وأسفر الهجوم عن إصابة 5 مدنيين، وفق تقديرات أولية، فيما ترجح قوات الأمن المحلية مسؤولية تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عن التفجير.

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وفي وقت سابق السبت، أصيب 4 مدنيين جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في منطقة جرابلس شمالي البلاد.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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