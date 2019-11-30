أسامة نقلى يجدد البيعة للملك سلمان فى الذكرى الخامسة لتوليه الحكم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل المملكة العربية السعودية، بالذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودى، وخادم الحرمين الشريفين. وقال أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين، لدى القاهرة، ومندوب المملكة، الدائم لدى الجامعة العربية:"وفي ذكرى البيعة الخامسة، نجدد الحب والولاء والوفاء، لقيادة تعهدت فأوفت، قالت وأنجزت 5 أعوام وإنجازات وطن تلامس حواسنا الخمس.. تسابق طموحاتنا وتختزل المسافات فى مسيرة البناء والنماء والازدهار حفظ الله سيدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز".

أسامة نقلى

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