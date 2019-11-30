شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يفخخون مبنى محافظة ذى قار جنوب شرقى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قيادة شرطة محافظة ذى قار العراقية، اليوم السبت، عن قيام مجهولين بتفخيخ مبنى المحافظة الذى لا يزال قيد الإنشاء، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن المكان لحين تفكيك تلك العبوات.

وذكرت القيادة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن هناك أياد خبيثة قامت بتفخيخ مبنى المحافظة قيد الإنشاء، مشيرة إلى أنه عند توفر المعلومة الاستخبارية قامت قواتنا بإبعاد المتظاهرين إلى صوب الجزيرة وتم الوصول إلى العبوات بغرض تفكيكها".

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وأضاف البيان أن بعض المتظاهرين منعوا خبراء المتفجرات برميهم بالحجارة والكرات الحديدية وتعرضت القوات لإطلاق نار؛ ما أدى إلى إصابة أحد كبار الضباط بجروح.

وأهاب البيان بالجميع بضرورة الابتعاد عن المكان لحين تمكن مفارز خبراء مكافحة المتفجرات من الوصول إلى المكان وتفكيك تلك العبوات الناسفة، فى سياق متصل، أصدرت قيادة شرطة ذى قار أمرا بإغلاق مداخل المحافظة لمنع دخول أى جهات غير معروفة.