شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 13 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بمقتل وإصابة 13 مدنيا، اليوم السبت، إثر انفجار سيارة مفخخة فى بلدة عين العروس بريف الرقة الشمالى، والذى تنتشر فيه القوات التركية.
ونقلت "سانا" عن مصادر محلية، قولها "إن سيارة مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت وسط بلدة عين العروس جنوب تل أبيض بريف الرقة الشمالى؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة 13 مدنيا، ووقوع أضرار مادية فى المنازل والممتلكات".
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