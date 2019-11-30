الارشيف / اخبار الخليج

مقتل وإصابة 13 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 13 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بمقتل وإصابة 13 مدنيا، اليوم السبت، إثر انفجار سيارة مفخخة فى بلدة عين العروس بريف الرقة الشمالى، والذى تنتشر فيه القوات التركية.

 

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية، قولها "إن سيارة مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت وسط بلدة عين العروس جنوب تل أبيض بريف الرقة الشمالى؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة 13 مدنيا، ووقوع أضرار مادية فى المنازل والممتلكات".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 13 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا