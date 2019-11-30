شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل متظاهر بعد إطلاق ميليشيات مسلحة النار على محتجين بمحافظة النجف بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها عن مقتل متظاهر بعد إطلاق ميليشيات مسلحة النار على محتجين فى محافظة النجف بالعراق. يذكر أن العراق تشهد تصاعد الاحتجاجات فى مدينة الناصرية والتى أسفرت عن سقوط 15 قتيلا و76 جريحا بين المحتجين وقوات الأمن فى الناصرية جنوب العراق ‏فيما واقف مجلس الوزراء العراقى على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية صدور أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.

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