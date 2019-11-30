شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة ناشيونال جيوغرافيك تسلط الضوء على مدينة دبى فى عدد شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطل مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية على قرائها في عدد ديسمبر 2019، بتحقيقات وأبواب متنوعة شائقة تسلط الضوء على مختلف القضايا في عالمنا.



العدد

يتصدر موضوع "دبي.. تفتح نافذتها للعالم" أبرز التحقيقات المنشورة في هذا العدد، والذي يسرد ملامح التغير العمراني السريع في مدينة دبي منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، ومدى تأثير تلك التغيرات على الحياة الاجتماعية. وكيف أصبحت هذه المدينة مقصداً لمختلف الشعوب من شتى أنحاء العالم، وأن يختار أفرادها ذوي الثقافات المختلفة العيش على أرض دولة الإمارات التي تضم أكثر من 200 جنسية تتعايش فيما بينها في سلام ووئام.

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واستعرضت المجلة خلال زيارة "برواز دبي"، الذي يتربع وسط "حديقة زعبيل"، كيفية مشاهدة معالم دبي القديمة منها والحديثة، والتعرف إلى قصة فريدة لمدينة استطاعت أن تحتل مكانة عالمية مع الحفاظ على هويتها وأصالتها العريقة.