شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الليبية تنقذ 158 مهاجرا غير شرعيا قبالة سواحل الزاوية بينهم 33 سيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت القوات البحرية الليبية، من إنقاذ 158 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس. وفقا لما ذكره موقع " سبوتينك "

حيث تم توجيه الزورق فزان المتواجد في البحر لغرض دورية الاستطلاع إلي المنطقة واستلام قيادة عملية الإنقاذ وذلك على خلفية ثلاث إشارات استغاثة استلمتها غرفة عمليات حرس السواحل الليبية التابعة للقوات البحرية شمال الزاوية بحوالي 48.45.50 ميل بحري حيث تمت عملية إنقاذ ناجحة لحوالي 158 مهاجرا بينهم 33 امرأة، و13 طفلا". تم إنزالهم بنقطة الحميدية، تاجوراء، وتقديم المساعدات لهم".

وأشار التقرير ، إلى أن ليبيا تعتبر محطة للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية ، مضيفا أن رؤى دول الاتحاد الأوروبي تتباين بشأن الهجرة منذ الارتفاع المفاجئ في عدد الوافدين من منطقة البحر المتوسط عام 2015.