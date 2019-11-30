شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأراضى المقدسة يصل بيت لحم فى إطار الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل موكب حارس الأراضى المقدسة فرانشسكو باتون، اليوم السبت، إلى مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، قادما من مدينة القدس، إيذانا ببدء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.. وواصل الموكب سيره وصولا إلى ساحة المهد "وسط بيت لحم"، تتقدمه فرق كشفية، حيث جرى له استقبال رسمى.

وفى السياق، أعلن فى بيت لحم عن بدء احتفالات أعياد الميلاد بوصول قطعة أثرية من مذود السيد المسيح إلى المدينة.

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وكانت القطعة الخشبية، محفوظة فى كنيسة سانتا ماريا ماجورى فى روما، وجرى تسليمها فى وقت سابق من هذا الأسبوع إلى راعى كنيسة بيت لحم، وعرضت القطعة على الجمهور فى مركز نوتردام فى القدس قبل نقلها إلى بيت لحم مسقط رأس السيد المسيح فى العقيدة المسيحية.

ومن المتوقع، أن تعرض داخل كنيسة القديسة كاترينا المجاورة لكنيسة المهد فى ميدان المزود (وسط بيت لحم)، فى نفس توقيت إضاءة شجرة عيد الميلاد فى بيت لحم مساء اليوم.