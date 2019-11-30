اليمن.. محافظ شبوة يمهل الحكومة 48 ساعة لصرف مستحقات الكهرباء

اليمن / مبارك محمد / الخليج 365- مصدر في السلطة المحلية أفاد أن المحافظ هدد بإيقاف تصدير النفط في حال عدم الاستجابة

- تشهد خدمة الكهرباء ترديا كبيرا في عاصمة المحافظة فيما تشهد المديريات الأخرى انقطاع كلي

- لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الحكومة اليمنية حول ما أورده المصدر

أمهل محافظ شبوة اليمنية محمد بن عديو، السبت، الحكومة 48 ساعة لصرف مستحقات المحافظة، فيما هدد بإيقاف إنتاج تصدير النفط الخام في حال تخلفها عن ذلك.

وفي تصريح للأناضول، قال مسؤول في السلطة المحلية، إن "بن عديو" أمهل وزارة المالية 48 ساعة لاستكمال إجراءات صرف مستحقات مالية لكهرباء المحافظة، وفق توجيهات رئيس الوزراء معين عبدالملك.

وأشار المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه مونه غير مفوّض بالتصريح للإعلام، أن المحافظ هدد في حال لم يتم صرف المستحقات بإيقاف إنتاج وتصدير النفط الخام من الشركات العاملة في شبوة.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الحكومة اليمنية حول ما أورده المصدر.



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وأفاد أن المستحقات المالية مخصصة للمشتقات النفطية لكهرباء المحافظة، ومخصصات شركة "اجريكو" المتأخرة (شركة خاصة تشغل محطات الكهرباء بعقود مع الحكومة).

وذكر أن مدينة "عتق" عاصمة المحافظة، تشهد منذ خمسة أيام ترديا كبيرا في خدمة الكهرباء، فيما تشهد المديريات الأخرى انقطاع كلي.

وفي مارس / آذار 2018، استأنفت شركة "OMV" عملها في محافظة شبوة، بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وتتنج حاليا الشركة من قطاع "اس 2" في منطقة العقلة حوالي 12 ألف برميل يوميًا، فيما يجري الإعداد لاستئناف العمل في بقية القطاعات والشركات النفطية العاملة في شبوة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.