العراق.. تعطيل العمل الرسمي في محافظة المثنى حداداً على قتلى التظاهرات

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

قررت محافظة المثنى جنوبي البلاد، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة لمدة يومين حدادا على قتلى التظاهرات المناهضة للحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة أعلن الحداد على أرواح شهداء العراق من المتظاهرين والقوات الأمنية وتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين".

وأضافت أنه تم استثناء "الدوائر الخدمية والمؤسسات الصحية والأقسام المعنية بصرف رواتب الموظفين من قرار التعطيل" .

وقتل 70 متظاهراً يومي الخميس والجمعة في مدينتي النجف والناصرية (جنوب) على يد قوات أمنية و"ميليشيات" مجهولة.

وارتفعت وتيرة العنف على هذا النحو الدامي بعد يوم واحد من إقدام متظاهرين على إضرام النيران في قنصلية إيران بمدينة النجف.

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ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 418 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

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