إصابة 4 مدنيين بتفجير إرهابي في "جرابلس" السورية

جرابلس/ الخليج 365

أصيب 4 مدنيين جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في منطقة جرابلس شمالي سوريا.

وقال مراسل الخليج 365 إن سيارة مفخخة جرى تفجيرها السبت في مركز جرابلس الواقعة بمنطقة عملية "درع الفرات".

وأوضح أن الهجوم الإرهابي وقع في منطقة تشهد ازحامًا من المدنيين، وأسفر وفق معلومات أولية عن إصابة 4 أشخاص.

ولفت إلى أن التفجير ألحق أضرارًا مادية في محيط المكان الذي وقع فيه.

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وترجح القوات الأمنية المحلية مسؤولية تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عن التفجير.

وشهدت جرابلس الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية تفجيرات متكررة في الفترة الأخيرة.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل 16 مدنيًا في المنطقة جراء هجمات بدراجات نارية مفخخة بالقنابل.



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